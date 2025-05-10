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「沒幾個月是談不出來的」川普提關稅降至80% 陸學者：不可接受

中央社／ 上海10日電
美國總統川普（左），與大陸國家主席習近平（右）。圖／路透
美國總統川普（左），與大陸國家主席習近平（右）。圖／路透

美國總統川普9日在社群媒體發文，拋出對中關稅調降至80%的構想。中國學者信強今天說，「80%的關稅率對中國也是不可接受的」，這次美中官員將在瑞士會面，但兩國關於關稅「沒幾個月是談不出來的」。

復旦大學台灣研究中心主任、美國研究中心副主任信強剛從美國訪問回國，今天在2025年兩岸關係研討會期間接受中央社記者採訪時，作上述表示。

他表示，美方學界主要關心的還是關稅議題會直接影響中美全方位的關係，因為經貿被視為兩國關係的「壓艙石」。跟經貿相關的科技問題、產業政策若都岌岌可危，會產生外溢效益，影響人文交流，伴隨安全與外交領域緊張升高，衝擊中美關係的整體架構。

川普（Donald Trump）近期祭出關稅戰後，中美代表10日在瑞士會談，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將與中國國務院副總理何立峰率領的代表團人員會談。

信強說，這次雙方「只是接觸而已，不會有結果的」。中國態度很明確，要談「要有誠意」，美國必須先邁出第一步，而且要讓中方相信美方有誠意。

他強調，「美國比中國急」，美國物價已經上升，而關稅的效應還沒有完全顯現。

信強認為，川普的最新表態是對中國關稅可從145%或部分至245%降低至80%，對川普來說可能已經是讓步了，「中國大陸肯定不會這麼看的」。他說，「80%的關稅率對中國也是不可接受的」，因為沒有本質性區別，30%以上的關稅就讓商業利潤很少了。

他說，現在只是開始talk（交談），不是正式的negotiation（談判），跟最後達成deal（交易）也還差得遠，「沒幾個月是談不出來的」。 除非未來川普迅速轉變他的態度和政策，否則這麼高的關稅，中美之間達成不了什麼實質性的貿易協議。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元受訪時也表示，中美高層這次在瑞士的「碰頭會」應該不會有具體結果，雙方只是接觸一下。儘管不是正式的關稅談判，但起碼雙方願意坐下來交流看法、擺明立場，這就是好的開頭。

盛九元認為，雙方未來見面肯定不止一次，而且很快又會再見面會談。後續期待對話能繼續深化，真正展開關稅的談判。

他指出，美國可能在6月份中國進口商品庫存出清後，關稅帶來的經濟壓力會更明顯，「我們希望那之前可以達成關稅協議」。

川普 瑞士 美國 關稅

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