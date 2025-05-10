美中貿易首場會談登場 仍難獲重大突破？路透曝可能局面：彼此試探

美中兩大國今（10）日將展開其「貿易戰2.0」的首場重要會談，以擺脫被分析師形容為對兩國經濟而言「雙輸」的處境，但在雙方都不太清楚怎樣的結果算贏的情況下，外界認為這場會談將是彼此試探，不太可能取得重大突破，頂多暫不動干戈，而非和平。

路透報導，和川普上個任期時的第一次貿易戰相比，美中這次的雙方分歧似乎更大。華府希望減少美國對中國的貿易逆差，並說服中國放棄重商主義，為全球貢獻更多消費；北京則抗拒所有外界對其發展道路的干涉，希望華府取消關稅，並具體說明希望中國增加購買哪些商品，在全球舞台獲得平等對待。

但分析師認為，以上結果沒有一項看起來有可能會在這次會談達成。這場周末會談的緊張點不只有美中相互課徵的三位數關稅，芬太尼、技術限制和包含俄烏戰爭在內的地緣政治等非關稅議題，也可能使這場貿易衝突的解決更加困難。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）表示：「它們這周末將不會解決任何事，只會嘗試確定是否會有進展，以及議程事項會是什麼。」

對金融市場來說，目前最好的狀況是雙方達成協議，將關稅從超過100%降至貨物得以雙向流通的水準，雖然這對兩國企業而言仍是沉重負擔。

川普9日首次提出一個對中關稅的替代數字，他在自家社群平台Truth Social上發文表示，對中課徵80%關稅「似乎很合理」。但即便是80%，也比他去年競選期間承諾徵收的關稅水準高出20個百分點，目前仍不清楚北京是否會接受這個數字。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示：「我預期中國政府將堅持要求獲得和其他國家一樣的90天關稅豁免，以便為談判創造有利條件。」但他也認為，取得突破的可能性不大。

多數分析師也預期不會有豁免，但無論是幅度多小的關稅調降，以及雙方有共識進行後續談判，仍將會被投資人視為正面結果。市場至少能感到欣慰，美中有機會在威脅升級的道路上回頭。