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邁出第一步！美中貿易會談日內瓦登場 談判具體地點仍保密

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國財長貝森特離開下榻酒店，前往與大陸代表會談。法新社
美國財長貝森特離開下榻酒店，前往與大陸代表會談。法新社

據路透社引述中國官媒與2位了解會談的人士說法，中國大陸國務院副總理何立峰10日於瑞士日內瓦與美財長貝森特舉行會談，為化解擾亂全球經濟的貿易戰邁出第一步。

報導指出，會談的具體地點持續保密，但有目擊者看到日內瓦郊區的一處私人住宅外停放數十輛警車，還有人看到裝有有色玻璃車窗的賓士車駛離大陸代表團在日內瓦湖畔下榻的一間旅館。稍早，包括貝森特與美國貿易代表葛里爾在內的數十名美國官員代表團面帶微笑地離開酒店。

過去幾周以來，全球兩大經濟體之間的緊張關係不斷加劇，進口商品關稅飆升至超過100%。這場貿易爭端與美國總統川普4月決定對其他數十個國家加徵關稅，打亂了供應鏈，引發金融市場震盪，也讓世人憂心全球經濟急速下滑。

川普9日表示，對大陸商品課徵80%的關稅「似乎是正確的」，並首度提出對大陸進口商品課徵145%關稅的具體替代方案。

川普 日內瓦 關稅

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