終於坐上談判桌 中美貿易會談瑞士時間10日上午開始舉行

新華社報導，當地時間10日上午，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦開始舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，當天與美方牽頭人、美國財長貝森特舉行會談。

外界關注的中美雙邊會談5月10日在瑞士登場，美國官方6日宣布，美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾8日將前往瑞士，預計本周末與大陸經濟高層代表會面。大陸官方7日也宣布，大陸國務院副總理何立峰9至12日將訪問瑞士，訪問期間將以中美經貿中方牽頭人身分，與美方牽頭人貝森特舉行會談。

日媒引述專家指出，選址在瑞士是出於中立環境和避免外界過度解讀兩個原因，能讓兩國都有面子。

而針對這次會談，雙方都堅持這次會談是「應對方要求」。大陸外交部發言人林劍說，美方近期不斷表示希望與中方進行談判，這次會談是「應美方請求」所舉行；美國總統川普則重申，不會先減低對陸關稅以換取中方就關稅問題談判，他也否認是美國主動提出，讓中美兩國經貿官員在瑞士會面。