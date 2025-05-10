快訊

母親節全台濕涼…中南部防豪雨 13日放晴高溫破30度

國定假日修法沒納綠意見？ 立院人士還原綠委狂撤案：騙外行人

逢低加碼？魏哲家4月買進台積電 暌違28個月再出手

聽新聞
0:00 / 0:00

終於坐上談判桌 中美貿易會談瑞士時間10日上午開始舉行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國財政部長貝森特。美聯社
美國財政部長貝森特。美聯社

新華社報導，當地時間10日上午，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦開始舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，當天與美方牽頭人、美國財長貝森特舉行會談。

外界關注的中美雙邊會談5月10日在瑞士登場，美國官方6日宣布，美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾8日將前往瑞士，預計本周末與大陸經濟高層代表會面。大陸官方7日也宣布，大陸國務院副總理何立峰9至12日將訪問瑞士，訪問期間將以中美經貿中方牽頭人身分，與美方牽頭人貝森特舉行會談。

日媒引述專家指出，選址在瑞士是出於中立環境和避免外界過度解讀兩個原因，能讓兩國都有面子。

而針對這次會談，雙方都堅持這次會談是「應對方要求」。大陸外交部發言人林劍說，美方近期不斷表示希望與中方進行談判，這次會談是「應美方請求」所舉行；美國總統川普則重申，不會先減低對陸關稅以換取中方就關稅問題談判，他也否認是美國主動提出，讓中美兩國經貿官員在瑞士會面。

川普 瑞士 關稅

延伸閱讀

美中貿易會談開始！ 陸國務院副總理赴瑞士與美財長談判

美中關稅會談 中國官媒：談判不等於讓利

分析圈：美中5月10日貿易破冰會談 降低關稅可期

習近平指定公安部長出席美中會談 芬太尼問題成焦點

相關新聞

美中貿易首場會談登場 仍難獲重大突破？路透曝可能局面：彼此試探

美中兩大國今（10）日將展開其「貿易戰2.0」的首場重要會談，以擺脫被分析師形容為對兩國經濟而言「雙輸」的處境，但在雙方...

美中貿易會談開始！ 陸國務院副總理赴瑞士與美財長談判

新華社10日報導，美中經貿高層會談已在瑞士日內瓦開始舉行；中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰帶頭與美方代表、財政部長...

邁出第一步！美中貿易會談日內瓦登場 談判具體地點仍保密

據路透社引述中國官媒與2位了解會談的人士說法，中國大陸國務院副總理何立峰10日於瑞士日內瓦與美財長貝森特舉行會談，為化解...

台灣上榜！川普關稅談判20個焦點經濟體曝光 最優先考量這件事

彭博新聞9日報導，川普政府的首批貿易談判涵蓋主要出口國和較小經濟體的多元組合，白宮希望累積多項協議，可以成為其他談判的範...

美中本周末貿易會談登場 聚焦三大觀察重點

美中高層官員10日-11日在瑞士日內瓦展開「解放日」之後的首次貿易會談。以下是觀察重點：

「沒幾個月是談不出來的」川普提關稅降至80% 陸學者：不可接受

美國總統川普9日在社群媒體發文，拋出對中關稅調降至80%的構想。中國學者信強今天說，「80%的關稅率對中國也是不可接受的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。