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中美首度關稅會談將登場 陸學者吐一原因「6月前會密集見面」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
中美經貿高層11日將於瑞士展開舉行貿易會談。圖／美聯社
中美經貿高層11日將於瑞士展開舉行貿易會談。圖／美聯社

大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特11日將在瑞士舉行兩國關稅戰爆發以來首次經貿高層會談。大陸學者認為，雙方此次會談很難有具體成果，但雙方有接觸總比對抗好，且相信兩國在6月前還會再有一系列密集的會面。

大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的「兩岸關係研討會」10日在上海舉行，針對中美將展開經貿會談，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元在會議期間受訪指出，雙方此次會談「很難有具體成果」，不過川普日前說，對大陸的關稅可以降到80%，儘管跟大陸的要求還是有很大差距，但「他實際上也表明一個態度」，中方也表達願意協商溝通的立場，「相信這是一個好的開始」。

盛九元說，全球和大陸都希望貿易戰能夠暫停或者降溫，因為它已給全球經濟帶來很多不確定性，這也造成（中美）雙方彼此的不信任度提高，這是對經濟發展最大的威脅。希望未來美國能夠把關稅衝突降低，從而給全球經濟發展帶來更明確的前景。他強調，貿易戰不是大陸主動挑起，所以「美國應該更主動」。

此次中美瑞士經貿會談後，盛九元預期雙方「很快」會再見面。他指出，由於美國六月起庫存即將耗盡，關稅壓力將顯現，「在這（六月）之前，相信中美雙方會有一系列很密集的會面」，「我們也希望在那之前能夠達成協議，避免出現硬著陸」。

中國APEC研究院研究員連耀山也認為，中美在瑞士會談是好事，但對達成實質性成果不能抱有過多希望，「原來這麼尖銳的情況，一下子要在瑞士談好（貿易協議），不太現實，」但不排除雙方在一小部分相互妥協、讓步。

連耀山指出，中國政府的立場很明確，「談，大門敞開；打，隨時奉陪」，中國肯定也很希望跟美國通過接觸，在平等的基礎上達成一個雙方都能接受的、均衡且「可持續」的關稅貿易協議。

中美將就關稅問題首次展開會談，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元預期，雙方「很快」會再見面。記者陳宥菘／攝影
中美將就關稅問題首次展開會談，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元預期，雙方「很快」會再見面。記者陳宥菘／攝影
中美將就關稅問題首次展開會談，中國APEC研究院研究員連耀山表示，對達成實質性成果不能抱有過多希望，「原來這麼尖銳的情況，一下子要在瑞士談好（貿易協議），不太現實，」但不排除雙方在一小部分相互妥協、讓步。記者陳宥菘／攝影
中美將就關稅問題首次展開會談，中國APEC研究院研究員連耀山表示，對達成實質性成果不能抱有過多希望，「原來這麼尖銳的情況，一下子要在瑞士談好（貿易協議），不太現實，」但不排除雙方在一小部分相互妥協、讓步。記者陳宥菘／攝影

上海 川普 經貿 關稅

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