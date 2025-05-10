川普發文疑暗示「可能調降關稅」 陸出口商：準備數週內向美發貨
美國總統川普指可能調降對中國145%的關稅，外電披露，面對關稅可能降低，中國船運代理商已恢復購買貨櫃艙位用來裝運發往美國的貨物；有出口商準備未來幾週內重新開始向美國發貨。
路透社9日發自上海的報導作了上述表示。此前面對節節高升的關稅且極不確定的情勢，中國的船運代理商取消了一系列訂單。
報導引述貨運代理公司兩名不願透露姓名、駐中國的高階主管說，4月下旬以來，貿易商已加大了對運力的購買力度，鎖定了自5月中旬起的貨櫃艙位。
另有4家中國出口商表示，正準備在未來幾週內重新開始向美國發貨，其中一些出口商為沃爾瑪（Walmart）等美國大型零售商供貨。
來自中國南方出口中心東莞的第二代玩具製造商劉女士說，「我們顯然都在期待本月（關稅）形勢有所緩解。我相信這會發生」。
報導引述中國海關總署公布的數據並測算，中國4月對美出口年減21%，創2023年7月以來最大降幅。
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