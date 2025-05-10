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美中關稅會談 中國官媒：談判不等於讓利

中央社／ 台北10日電

美中兩國今天將在瑞士舉行經貿高層會談。對此，中國官媒撰文強調，談判不等於讓利，在這場會談中，中方仍掌握「談和打的主動權」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8日訪問瑞士， 並於10日起與中國國務院副總理何立峰率領的代表團舉行兩天會談，美方成員還包括貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前發文表示，對中美兩大經濟體來說，雙邊經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著重要影響，而「我們捍衛全球多邊貿易體制的穩定，也是在捍衛自己的發展利益」。

文章說，面對美方的打壓，中方已經用多輪反制展現了捍衛中國利益的決心，而有人疑惑為何此時同意與美國會談？

「玉淵譚天」引述上海復旦大學美國研究中心副主任宋國友的分析說，這其實代表了中國面對關稅戰一直以來的態度，也就是「打，奉陪到底；談，大門敞開」「中國利益不容侵犯，是中方同意談的基礎。談和打的主動權，仍然在我們手中」「根本不存在『談判』就等於『讓渡利益」的說法」。

文章還引述宋國友說，「美國業界和消費者的聲音，才是美國國內最真實的聲音」，而除了美國企業，美國消費者也對美國的關稅政策表達了不滿。

文章引述美媒的報導說，4月的第二週以來，美國電商（Amazon）的賣家已上調近1000種商品的價格，平均漲幅近30%，「美國消費者逐漸感受到美國政府濫施關稅帶來的影響」。

文章說，美國總統川普要捍衛的美國利益其中最大組成部分就是美國業界和消費者的利益，「用損害美國業界和消費者們的利益為前提，去維護所謂的美國利益的情況，是根本就不存在的」；而維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟發展。

川普 關稅

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