美國駐日大使受訪 認為有望鬆綁日本汽車關稅

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）9日接受日媒專訪，稱美國與英國8日就交涉關稅事務達成貿易協議「展現了靈活性」，認為美國對日本汽車設定低關稅配額「有明確可能性」。

「讀賣新聞」今天刊登葛拉斯在東京都內大使官邸接受專訪的內容。

關於美英達成貿易協議，葛拉斯表示「這可能會成為未來其他國家交涉的標準」。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間8日宣布與英國達成首個貿易協議，英國將擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等，也會降低對美國產品的非關稅壁壘。另外，美國商務部指出，根據協議，英國汽車製造商每年出口至美國的車輛配額為10萬輛，且適用10%的「對等稅率」，超過這個配額後，稅率將提高至25%。

「讀賣新聞」報導，美國迄今與日本交涉關稅時，主張不把汽車、鋼鋁的追加關稅納入談判範圍。而美國與英國談妥協議時，同意調降前述關稅，葛拉斯就此強調「我們以靈活態度交涉」，推測美國會採取相同態度與日本協商。

關於美國設定銷美英國車低關稅配額，葛拉斯說道「我們會聽取日本（在低關稅配額）的想法後交涉」，對於美方未來透過協議把日本車納入低關稅配額抱持正面態度。

另外，葛拉斯也明確表示與日本談判時，有意要求開放農業市場，尤其是米方面，葛拉斯說道，「我認知到這（在日本）是相當敏感的問題，不過若引進美國米有望平抑（日本）米價的話，對於日本國民而言應該也是好事」，表示有意擴大出口美國米。