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對美提零關稅沒對等待遇？川普：始終會有10%基準關稅 但可能有例外

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令時與記者交談。美聯社
美國總統川普9日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令時與記者交談。美聯社

美國總統川普9日表示，他將「始終」（always）對貿易夥伴徵收最少10%的關稅，但隨後很快迅速補充指出，「可能會有例外」。

根據RealClearPolitics網站逐字稿與彭博新聞的報導，記者在白宮向川普提問，「卡羅琳（白宮發言人李維特）今天說，即便在協議完成之後，對所有國家的10%基準關稅會長期存在」。

川普答稱「是的」之後，該名記者追問，「這是否意味著提出零關稅的國家不會得到對等待遇？」。

川普表示，「你始終會有一個基準。我的意思是，在某個時候，可能會有例外。我們拭目以待，你知道，如果某方為我們做了一些非凡的事情，總是有可能，但基本上，你有一個最少10%的基準，有些（關稅）將會更高，40%、50%、60%，就像他們多年來一直對我們做的那樣」。

川普接著指出，「我們昨天達成了一筆很棒的協議（指美英貿易協議），我們還有4、5個其他協議即將達成。我們有許多協議正在陸續完成。最終，我們只是把剩下的協議簽下來，但我們始終有一個10%的基準」。

川普 關稅

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