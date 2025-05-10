美中貿易會談將登場 白宮：不會單向調降對中關稅

中央社／ 華盛頓9日專電

美中將在瑞士舉行貿易會談，美國總統川普今天拋出對中國關稅降至80%的構想。白宮發言人李威特表示，川普立場沒有改變，美國不會單方面調降對中國的關稅，中方也需要讓步；另外，她還說，美國和其他所有國家的貿易談判中，川普會堅守10%的基準關稅。

美中關稅戰之際，雙方官員週末將在瑞士舉行會談。川普（Donald Trump）今早在社群媒體發文寫道，「對中關稅80%似乎剛好！讓史考特（貝森特）來決定」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會回應媒體提問時表示，川普仍維持他的立場，不會單方面調降對中國的關稅，「我們也需要看到他們（中國）做出讓步」。美國財政部長貝森特（ScottBessent）將與中方官員面對面會談的原因之一，就是啟動這些討論。

至於80%這個數字，她說，「我們要看看這週末的情況發展」。談判結束後，「相信你們會直接聽到財長或總統的說明」。

李威特表示，川普完全信任貝森特，也跟他保持聯繫。她並重申川普說法指出，中國需要美國市場、需要美國的消費者。

另外，川普上任以來關稅措施不斷，各國紛紛把握對等關稅暫緩期與美進行談判。川普昨天宣布和英國達成第一個貿易協議，不過大多數英國商品仍將面臨美國的10%全球性基準關稅。

儘管協議細節仍在敲定中，李威特回應媒體提問時表示，川普堅守10%的基準關稅，這不僅是對英國，和其他所有國家的貿易談判也是如此。

川普4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加徵關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

川普 關稅

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