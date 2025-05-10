跟進台日韓…泰國擬在與美關稅談判前 加入阿拉斯加LNG計畫

泰國能源部8日表示，有興趣加入美國總統川普支持的阿拉斯加州大型天然氣管線共同開發計畫。該計畫已延宕許久，而台灣、日本和南韓等亞洲液化天然氣（LNG）買家都已表達了加入的興趣。

隨著泰國在關稅談判前探索減少對美貿易順差460億美元的方法，能源部表示，已討論透過投資天然氣探勘和生產，以及相關的基礎設施，來參與規模440億美元的阿拉斯加LNG計畫。能源部補充道，泰國還願意簽訂長期合約，每年從阿拉斯加進口約300萬-500萬噸的LNG。

泰國對阿拉斯加計畫展現興趣，被視為是增加對美投資，以換取川普政府停止對該國商品課徵36％關稅的一環。正準備與美方協商的曼谷當局，已強調將進口更多美國天然氣、石化原料及農產品來減少貿易逆差。

做為淨能源進口國的泰國，加入阿拉斯加計畫還有助於在暹羅灣的天然氣儲量減少之際，獲得供應保證。能源部常務次長帕薩特（Prasert Sinsukprasert）表示，隨著電動車的增加、對人工智慧（AI）與資料中心的投資可能大幅增加電力需求，阿拉斯加計畫可能成為可負擔電力的「未來可行選項」。

本周稍早帕薩特率領前往阿拉斯加的代表團，會見了支持該計畫的州長鄧利維（Mike Dunleavy）、州營企業阿拉斯加天然氣管線發展公司（AGDC）以及Glenfarne Group高層，討論LNG貿易和投資機會。

泰方代表團成員還有LNG載運業者，包含國營事業泰國國家石油（PTT）、泰國國營電力總署（EGAT）以及泰國能源集團（EGCO）等高層。能源部表示，已指示這3家企業與美國同業，進一步討論可能的進口協議。