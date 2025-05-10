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報復美關稅 歐盟列3.3兆元清單

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導

華盛頓郵報報導，歐美官員數周以來的關稅與貿易談判陷入僵局，歐盟執委會八日公布一份可能加徵關稅的美國產品清單，總額約九五○億歐元（約台幣三點三兆元），包括美製飛機和汽車零組件等產品。

歐盟表示，這份清單不會立即生效，但可能在歐盟廿七個成員國經一個月磋商後改變。這份報復關稅清單包含蔬菜和機械等工、農產品。另據華爾街日報報導，該清單列入美國化學製品、塑膠、電器設備、健康相關產品、機械和農產品。

揚言徵收關稅是歐盟對美國總統川普加徵關稅的報復手段。歐盟希望利用威脅報復和可能讓步的「軟硬兼施」做法，促使川普團隊達成歐美貿易協議。

歐洲官員提議擴大進口美國液化天然氣（ＬＮＧ），對汽車和工業產品「零關稅換零關稅」，並建議歐美在人工智慧（ＡＩ）上合作。

歐盟執委會主席范德賴恩聲明，「我們相信，為了大西洋兩岸的消費者和企業利益，我們能達成很好協議。我們也將準備好應對所有可能情況」。

歐盟官員說，與美方進行中的談判仍是當務之急，但歐盟尋求將反制措施當備案。

八日公布的前述報復關稅目標清單原本包括美國波本威士忌，這是歐美貿易緊張的導火線。華爾街日報報導說，波本威士忌曾被列入上一份報復關稅清單，但在最終定案時刪除。

川普 關稅

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