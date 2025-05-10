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英將買百億美元波音客機 英仿美做法…課他國鋼鐵反傾銷稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普（中）八日在白宮橢圓辦公室宣布和英國達成貿易協議。副總統范斯（左）與工黨大老、英國駐美大使曼德森（右）陪同。（美聯社）
美國總統川普（中）八日在白宮橢圓辦公室宣布和英國達成貿易協議。副總統范斯（左）與工黨大老、英國駐美大使曼德森（右）陪同。（美聯社）

美國八日宣布與英國達成貿易協議，指英國將為美國開放市場，為美國出口業者增加五十億美元的機會，同時英國也將購買一百億美元的波音客機；同時，美國對英國開徵百分之十的對等關稅不變。

美國總統川普八日在白宮橢圓辦公室與英國首相施凱爾越洋通話，指美國與英國簽署貿易協議，內容進一步開放美國產品進入英國市場，同時英國也取消許多非關稅障礙、美國產品未來也得以快速通過英國海關。

川普指出，協議的細節將在接下來的數周內完成，英國將開放數十億美元的市場，包括牛肉、酒精等農產品，以及美國化學、機械和其他工業產品。

美國商務部長盧特尼克指出，該協議將開放英國市場，為美出口業者增加五十億美元機會，而美國仍將向英國課徵百分之十的關稅，為美國創造六十億美元的收入。白宮「事實清單」指出，增加的五十億美元，包含了七億美元酒精出口和二點五億美元農產品出口等。

美國商務部發新聞稿指出，英擬開放進口美產品，包括酒精、牛肉、水果、蔬菜、動物飼料、香菸、貝類、化學產品、紡織品等。盧特尼克說，英國也計畫宣布購買一百億美元的波音客機。

對英國方面，針對美國已宣布課徵百分之廿五的進口汽車關稅，盧特尼克表示，美國同意英國每年有十萬台汽車的額度，出口到美國只須課百分之十的關稅；超過十萬台汽車的部分則要課徵百分之廿五的關稅。

此外，盧特尼克表示，英國出售勞斯萊斯（Rolls-Royce）的飛機引擎給波音公司，美方也同意引擎和相關飛機零件免課關稅。

盧特尼克並指出，根據兩國協議，英國也將國有化鋼鐵業，同時模仿美國的做法，針對他國鋼鐵課徵反傾銷的關稅。

據了解，美英近期持續針對貿易協議進行討論，除了在上周末有「良好的互動」之外，英國貿易代表團本周也抵達華府，希望能協調降低美國對英國鋼鐵、汽車和數位服務等關稅；英方期待是在十九日於倫敦舉行歐英峰會前與美國達成協議，沒想到談判進度比想像中快。

川普 關稅

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