川普暗示晶片將課50%或100%關稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國總統川普8日在白宮橢圓形辦公室舉行記者會，宣布與英國達成貿易協議，同時也提到全球都關注的晶片關稅議題。

他不只批評過去的美國總統放任晶片製造出走到台灣，並說如果當時有課50%或100%關稅，這些產業根本不會離開。這可能暗示了他心目中想課的關稅數字。

川普8日記者會宣布與英國達成貿易協議，內容包括英國將進一步開放美國產品進入市場，同時也取消許多非關稅障礙、加速美國產品通關等。

他也在這場記者會吹噓自己的關稅政策為美國帶來非常大的利益，他說，我們正在利用關稅為我們創造利益，而且現在已經獲得接近10兆美元（投資）。

想想看如果是過去政府，要怎麼達到這10兆美元。他並強調自己只花了兩、三個月時間就達成這項成就，過去的美國可能一年甚至不到1兆美元。

接著川普提到晶片議題，他說，我們過去曾經生產晶片，有英特爾為我們生產晶片，曾獨占晶片市場。所有的晶片都在這裡（美國）生產。

但經過這些年，因為那些不知道自己在做什麼的總統，他們讓美國這項事業被人偷走，大部分遷移到了台灣。

川普 關稅

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