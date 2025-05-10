美中談判前夕…又有新說法 川普：對陸關稅80%很合理

美中兩國預定本周末於瑞士舉行破冰談判前，美國總統川普9日在自家社群平台Truth Social發布貼文，他先表示中國大陸應該對美國開放市場，隨後又說，對中關稅稅率定在80%應屬合理。

川普在第一則貼文寫道：「中國應該對美國開放市場—這對他們有利！！！封閉市場早已行不通！！！」隨後又發第二則貼文說：「對中國大陸課徵80%關稅似乎很合理！這要看貝森特（美國財長）。」

川普8日在白宮宣布和英國達成首個貿易協議時，被問到若美中會談順利、是否考慮調降對陸關稅，川普回應表示「有可能」，「我們要看情勢發展」，目前稅率為145%「不可能再更高了」。他被問到會談後是否會和大陸國家主席習近平通話時表示，「我可能會，當然」。

美中雙方本周稍早各自宣布，兩國代表將於周末在瑞士會面。這將是美中相互大幅加徵關稅後，雙方首度要實質討論貿易戰的努力。但專家指出，這項安排顯示美中把這次會談包裝為在各自的歐洲行程後「順便」會談，而非單獨特定會談，美方聲明也未指涉中方官員名字，意在降低外界期待，暗示雙方關係不會有重大突破。

川普8日則說，「我們正運用關稅創造自身利益」，並重申，中國很想達成協議。他相信，周末的會談將會是有實質內容且友好的會晤。

彭博資訊報導，美方對這次會談開出一份願望清單，其中一個優先事項，是在多個產業面臨供應中斷之際，確保陸方取消用於製造磁鐵的稀土出口限制。

芬太尼問題也取得進展；知情人士表示，可能很快就會就減少陸方出口芬太尼舉行單獨會談。

紐約郵報8日引述熟悉談判情況的匿名消息人士報導稱，川普政府正在考慮將對大陸進口商品課徵的145%關稅大幅下調，最快下周生效。