快訊

藝人NONO遭控性侵、猥褻等7罪 士林地院13日宣判...罪行一次看

印巴空戰 美官員：巴國殲10擊落印度2戰機

母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

美英達成貿易協議 川普：美經濟將飆升 快買股

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普高喊美國經濟將直衝而上，呼籲眾人現在就去買股。（路透）
川普高喊美國經濟將直衝而上，呼籲眾人現在就去買股。（路透）

美國總統川普在8日宣布與英國達成貿易協議的記者會上，呼籲民眾現在就去買股票，宣稱美國經濟即將「像火箭一樣直衝而上」，可望出現前所未見的市場行情。

他表示，若稅改法案順利過關，加上一連串貿易協議陸續推進，將為美股帶來重大利多。

川普8日談話要點
川普8日談話要點

川普被問及是否會與聯準會主席鮑爾會面時，語帶不滿回應，「跟他講話像對牆講話」，並批評鮑爾在其他央行紛紛降息之際依舊按兵不動，並再次戲稱對方為「慢半拍鮑爾」。

不過他也表示，即便如此，美國經濟依然強韌，因為他在第一任期已大幅減稅、放寬監管，奠定穩固基礎。

川普特別強調，正在推動的稅改法案可稱為「一個大又美麗的法案」，將帶來美國歷來規模最大減稅措施，涵蓋企業投資抵減等內容，不僅有利美國企業，也將深化與英國等國經貿合作。他認為，若該法案獲得國會通過，加上即將簽訂的多項貿易協議，將推動美國邁入高速成長新階段。

川普再次強調，「如果這項法案通過，美國經濟將像火箭一樣直衝而上，會出現前所未見的數字」，並直接對投資人喊話「現在就去買股票。」

至於美英貿易協議具體內容，雙方同意維持對等關稅水準於10%，與川普先前在「解放日」宣布一致。美方也同意，英國每年輸美的前10萬輛汽車可適用10%稅率，其餘部分則課徵25%關稅。

美國在鋼鋁領域也對英國作出重大讓步，將對英國鋼鋁製品關稅由25%降至零；英國則把對美國乙醇的19%關稅降為零。

另外，英美雙方也設立牛肉市場准入制度，英國畜牧業者每年將得以零關稅對美出口最多13,000噸牛肉，為英國首度取得這類配額。不過，英國也未放寬食安規範，仍禁止含有生長激素的美國牛肉進口。

至於藥品方面，雖然針對英國藥品關稅細節尚不明朗，但白宮表示，根據最新協議，雙方將攜手建立穩定藥品供應鏈。然而，關稅措施可能不利阿斯特捷利康與葛蘭素史克等英國藥廠。

此外，美方也同意，未來若基於國安理由對特定產業加徵關稅，將對英國提供優惠待遇。目前，美國正對半導體與藥品進口展開相關調查。

川普 關稅

延伸閱讀

美國聯準會官員：川普關稅措施在現代無先例可循

關稅大幅調降？川普發文喊開放市場：對大陸80%關稅似乎很合理

暗示晶片關稅？川普嘆：若課50或100%關稅「就不會跑去台灣」

川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股！

相關新聞

會談前夕 川普暗示課陸80%關稅

就美中預定十日在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，美國總統川普九日在自創社群媒體真實社群連發兩文寫道，「中國應向美國開放市場，封...

英將買百億美元波音客機 英仿美做法…課他國鋼鐵反傾銷稅

美國八日宣布與英國達成貿易協議，指英國將為美國開放市場，為美國出口業者增加五十億美元的機會，同時英國也將購買一百億美元的...

美商務部長：多數協議將保留10%基準關稅

在美國與英國宣布達成貿易協議框架後，美國商務部長盧特尼克八日表示，未來一個月將達成數十項貿易協議，但預料大多將保留百分之...

【專家之眼】兩強談判瑞士交鋒 如何解讀高低態勢

自從今年4月2日美國川普總統對各個貿易對象國，正式啟動關稅貿易戰，但在開戰時卻刻意喊話呼籲各國與美國進行談判，明眼人老早...

報復美關稅 歐盟列3.3兆元清單

華盛頓郵報報導，歐美官員數周以來的關稅與貿易談判陷入僵局，歐盟執委會八日公布一份可能加徵關稅的美國產品清單，總額約九五○...

美中談判前夕…又有新說法 川普：對陸關稅80%很合理

美中兩國預定本周末於瑞士舉行破冰談判前，美國總統川普9日在自家社群平台Truth Social發布貼文，他先表示中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。