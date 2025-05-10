會談前夕 川普暗示課陸80%關稅

就美中預定十日在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，美國總統川普九日在自創社群媒體真實社群連發兩文寫道，「中國應向美國開放市場，封閉的市場不再管用了」；他同時暗示說，「對中國徵百分之八十的關稅似乎正確！由（美國財長）貝森特來決定」。

美中即將在周末展開經貿會談，美國總統川普八日表示，如果雙方討論進展順利，他不排除降低百分之一四五的對中關稅；紐約郵報則報導指出，川普政府計畫最快下周調降對中關稅，最低至百分之五十。

川普八日在白宮橢圓辦公室與英國首相施凱爾越洋通話，宣布美英貿易協議。針對美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾本周末與中國大陸的經濟高層代表在瑞士會面，有媒體詢問川普，如果雙方會談順利，是否願意考慮調降對中關稅？川普說，有這個可能性。

這顯示川普的對中立場放緩；川普日前被媒體問到說，是否願意讓步、撤回百分之一四五的對中關稅，讓中國大陸回到談判桌？川普當時直接回答說，不會。

川普八日表示，目前對中關稅已達百分之一四五，不可能再更高了，所以我們知道未來會降下來；川普認為，美中兩國會有非常好關係，他也與中國大陸國家主席習近平相處很好。

川普表示，美中在本周末的會談會是非常友善的會面，將對兩國有益，並認為中國大陸會比美國得利更多；川普說，根據會談的結果，他也願意在美中會談後與習近平對話。

不過，川普也說，美國不能忍受中國大陸對美國有非常龐大的貿易順差，同時希望中國大陸能夠開放市場。

紐約郵報報導指出，川普政府正研究，最快下周就把百分之一四五的對中關稅砍至百分之五十至百分之五十四；美國官員做出這項提議，以備美中展開長時間的對話，討論出貿易協議。

貝森特日前也表示，美中的現狀無法持續下去，特別是對中國大陸來說，並指出，美中祭出的高關稅形同兩國禁運，美國並不想與中國大陸脫鉤，美國只是希望有公平的貿易。

川普八日也指出，美國未必要與他國簽協議，有可能針對美國貿易逆差國家課徵百分之十、百分之廿五、百分之卅至百分之五十不等關稅。