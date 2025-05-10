美商務部長談對等關稅…10%基準稅率 最佳結果

在美國與英國宣布達成貿易協議框架後，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8日表示，未來一個月將達成數十項貿易協議，預料大多將保留10%基準關稅，對有貿易逆差的國家來說，「這是他們能達成的最好結果」。

他在接受CNBC訪問時說，「你會看到未來一個月左右，我們將推出數十項協議」，並且預期這些貿易協議能在7月8日前敲定，美對其存在逆差的貿易夥伴，被課徵10%的基準關稅，就是最好的結果。

他說，「現在如果他們真的開放市場，如果他們真的完全開放，然後說『看，我們真的想和美國達成公平又平衡的貿易』，那麼他們最佳結果就是10%。最有可能的是，他們（的關稅稅率）會更高，但他們最佳結果就是10%」。他表示，希望這些初步協議能成為各自地區協議的模板，幫助傳遞川普尋求哪些讓步、以換取關稅減免的訊息。