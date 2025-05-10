【專家之眼】兩強談判瑞士交鋒 如何解讀高低態勢

自從今年4月2日美國川普總統對各個貿易對象國，正式啟動關稅貿易戰，但在開戰時卻刻意喊話呼籲各國與美國進行談判，明眼人老早就看出，多個國家政治評論家、金融分析師與經貿觀察者，亦早就公開指出，美國政府以強勢姿態提高關稅，其實並不願最後坐視開徵進口關稅徹底失控，最後與各個貿易對象國相互報復搞到兩敗俱傷。因此由美國所挑起之關稅貿易戰，終究還是要透過談判溝通對話協商以便解套。

筆者在4月26日早已透過《聯合新聞網專家之眼》專欄，以「解析關稅貿易戰勝敗指標」為題，公開為讀者朋友推演關稅貿易戰發展基本態勢，並且如此藉由多個指標，來判斷不同個別貿易對象國或是像歐盟等區域經貿同盟，在與華盛頓相互角力過程中，究竟能否討得便宜，會不會讓美國予取予求，達到其重塑對外貿易互動關係之戰略目標。

當然中國大陸與美國在此場關稅貿易戰中，自然因為雙方經濟體質與量體規模，成為全球關注與觀察焦點。其實在4月2日關稅貿易戰正式宣戰前，北京早就與華盛頓數度交鋒，基本態度與立場相當明顯。因此日前北京與華盛頓雙方先後宣布，在5月10日以及11日中國大陸主管對外經貿與宏觀調控重責之國務院副總理何立峰，將在瑞士與美國財政部長貝森特(Scott Bessent)與貿易談判代表格里爾(Jamieson Greer)進行會談，吾人要如何解讀此項溝通對話與協商，基於下列數點徵候，應可提供各方觀察解讀雙方交鋒後，態勢高低如何變化？

首先就是談判議程由何方獲得主動權、本次溝通對話與協商能夠成局，華盛頓方面貝森特在接受媒體訪問時，閃避問題避免正面答覆，此等外交辭令顯然是低估華盛頓媒體圈預備追根究柢強烈決心，北京方面商務部與外交部發言人更是毫不含糊公開指出，雙方在瑞士會談係應美國要求所安排。為何要在此等細節認真應對，其實亦在表明相對於美方所抱持焦急態度，中國大陸確實還有能夠繼續推遲迴避對話本錢。

其次就是北京與華盛頓雙方態度都相當審慎保守，美國財政部長貝森特身為主談代表，公開對媒體表示，僅預計能夠討論如何緩和局勢，但並不期待能夠談到有規模之貿易協議。當貝森特刻意強調雙方需要將局勢緩和下來，然後才有可能繼續向前推進，將相關談判議程與議題端上談判桌。但北京方面卻是態度強硬公開喊話，假若不將隨意濫加關稅額度回歸到合理原始起點，其實北京方面談判意願並不算強烈。從此等喊話叫價狀況，各方確實是能夠解讀出，目前雙方要走上談判桌，到底是何方更為焦急，而又是何方能夠好整以暇以逸待勞掌握主動。

再者就要提到，幾乎全球所有政治評論者與經貿分析師都認定本次雙方交鋒，其實最多只能算是真正談判啟動前之預備會議，許多談判議題安排、次序先後以及進程規劃，再加上許多談判桌上基本遊戲規則，才是本次何立峰與貝森特以及格里爾能夠將未來如何進行談判敲定，就已經能夠算是獲得具體收穫。假若連相互談判協商基本遊戲規則都談不攏，未來繼續發展兆頭就會相當負面。

此外確實亦有政治評論者與情報社群分析人員，將焦點鎖定在雙方在瑞士交鋒後，如何處理媒體資訊，將新聞稿內容以及發布方式，列為重要解讀項目。誠然雙方在會談後能夠發布共同聲明，說明未來談判運作架構，基本上機率將比能中彩票頭獎還要低。吾人應可預期必然是各自發表新聞稿，同時亦毫無可能共同召開記者會，面對媒體說明雙方對話所獲結果，假若有任何評論分析師預估，何立峰與貝森特將有可能共同召開記者會發布新聞訊息與會談結果，這應當可以列入癡人說夢等級分析判斷結論。

最後還是要提醒，美國與中國大陸關係發展一路走來，曾經透過多種對話協商機制討論議題。儘管雙方關係起起伏伏經常變化，但從許多面對媒體與對外放話規格中，其實就是雙方關係是否能夠回溫與回穩指標，但若要期待共同召開記者會並且發布共同新聞稿，這顯然是完全未能理解，當前北京與華盛頓所面對結構性困境有多嚴重；雙方在對話會談與溝通時，背後會不會有暗箭射來，這或許才是讓雙方最困擾面向吧？