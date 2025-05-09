地緣經濟學成必讀新顯學！川普2.0時代求存自保5點須知

美國總統川普關稅炮火四射，不僅讓世界各國政治人物雞飛狗跳、震撼全球股匯債市，還觸動當代思潮轉變。為理解並因應這種新世局，學者、投資人和企業領導人正加緊研究一種新顯學—地緣經濟學（geoeconomics）。

金融時報報導，地緣經濟學原本是冷僻字眼，因為與20世紀以來盛行的自由市場智識框架格格不入。長久以來，西方專業人員喝新自由主義（neo-liberalism）奶水長大，職涯也奠基於這種觀念，亦即認定主宰一切的是理性的經濟自利，而非齷齪的政治。政治不過是經濟的附屬品，而不是倒過來。

然而，川普2.0對全球發動貿易戰，把科技、貿易、金融和軍事政策全都混為一談，以新自由主義經濟學的標準來看簡直不可思議，這反映世界局勢已轉變，變得以政治角力遊戲掛帥，經濟反倒退居次位。產官學界於是紛紛研究起地緣經濟學，以理解政府如何能運用經濟和金融政策，來玩政治角力遊戲。

數十位經濟學者上周末出席華盛頓一場研討會，他們來自知名學府和國際機構，熱烈討論地緣經濟學現狀。約翰霍普金斯大學、達特茅斯學院、基爾大學和史丹福大學擬擴充地緣經濟學課程，國際貨幣基金（IMF）、米爾肯研究院、大西洋研究所也有此打算。美國前財政部官員艾里瓦利斯呼籲企業增設「地緣政治長」（chief geopolitics officer，CGO）一職，在商務和治國界線日益模糊、「裁判」（政府）改變遊戲規則的今天，引領公司趨吉避凶。

由於涉及切身利益，投資人和企業領導人宜掌握當前地緣經濟學論辯的五大要點：

一、地緣經濟學變得熱門，標誌著當代思潮的重大轉捩點

回顧歷史，思潮變遷一再發生。例如一世紀前，全球主義（帝國主義者對資本主義的願景）曾盛極一時，但在第一次世界大戰後退潮，由民族主義與保護主義政策取而代之。二次大戰後，凱因斯經濟學開始變得根深柢固，但到1980年代，自由市場新自由主義興起，取代了凱因斯主義。

當代思潮鐘擺如今再度轉向，似乎正朝民族主義色彩濃厚的保護主義傾斜，儘管很少人認為會以目前形式就此定型。

二、政府不再「只是」聚焦本國「絕對」福祉，也專注於「相對」福祉

區分這兩者的差別很重要，因為絕對福祉心態有利於貿易合作；但若把國際競爭置於首位、凌駕本國福祉考量，這種心態也就隨之瓦解。

川普痛批美國一直被對手國「占便宜」，正反映這種心態轉變。

三、中國大陸挑戰美國的支配地位，是這種相互較勁的背後因素

避險基金界名人達里歐（Ray Dalio）在即將出版的新書中指出，這種模式過去早已屢見不鮮，衝突很少會迅速、順利化解，在涉及一波債務周期的時刻尤然。

四、美中訴諸地緣經濟策略，其他國家為求自保，也紛紛跟進

歐洲央行（ECB）正快馬加鞭發展數位歐元，沙烏地阿拉伯積極研發自己的技術組合，日本則在貿易談判桌上打出持有美國政府債券的王牌。由此可見，科技、貿易、金融和軍事政策，如今都混在一起，這現象在新自由主義時代不曾見過。

五、產業政策回歸

這股趨勢由美國前總統拜登啟動，在川普2.0上台祭出關稅後變本加厲。法斯圖（Marc Fasteau）和福萊徹（Ian Fletcher），這兩位備受MAGA（讓美國再度偉大）支持群眾愛戴的經濟學家，在合著的新書《美國的產業政策》中既鼓吹關稅，還強調有必要推行其他產業政策，並舉南韓、日本、中國大陸和德國是值得仿效的榜樣。

川普會不會按他們的建議行事，尚未可知；但「由政府依照國家利益形塑商務」的觀念，顯然在美國的接受度日增。這勢必逼得歐洲和其他地區跟進。

總之，思潮丕變可能嚇壞許多人，但別指望智識鐘擺迅速擺回新自由主義—即使美國敲定一些貿易協議，也難逆轉這股潮流。