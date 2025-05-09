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暗示晶片關稅？川普嘆：若課50或100%關稅「就不會跑去台灣」

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暗示晶片關稅？川普嘆：若課50或100%關稅「就不會跑去台灣」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普8日表示，若過去的美國總統懂得對出走美國的晶片業者課50%或100%關稅，這些業者就不會離開。歐新社
川普8日表示，若過去的美國總統懂得對出走美國的晶片業者課50%或100%關稅，這些業者就不會離開。歐新社

美國總統川普8日在白宮橢圓形辦公室舉行記者會，宣布與英國達成貿易協議，同時也提到全球都關注的晶片關稅議題。他不只批評過去的美國總統放任晶片製造出走到台灣，並說如果當時有課50%或100%關稅，這些產業根本不會離開。這可能暗示了他心目中想課的關稅數字。

川普8日記者會宣布與英國達成貿易協議，內容包括英國將進一步開放美國產品進入市場，同時也取消許多非關稅障礙、加速美國產品通關等。

他也在這場記者會上吹噓自己的關稅政策為美國帶來多大利益，他說，「我們正在利用關稅為我們創造利益，而且我們現在已經獲得接近10兆美元（投資）。想想看如果是過去政府，要怎麼達到這10兆美元」。他並強調自己只花了兩、三個月時間就達成這項成就，過去的美國可能一年甚至不到1兆美元。

接著川普提到了晶片議題，他說，「我們過去曾經生產晶片，我們有英特爾為我們生產晶片，我們曾獨占晶片市場。所有的晶片都在這裡（美國）生產。但經過這些年，因為那些不知道自己在做什麼的總統，他們讓美國的這項事業被人偷走，大部分遷移到了台灣。」

「如果我們那時候說，『沒關係，如果你想搬去台灣，那很好。但如果你想賣回到美國，我們將會課50%或100%關稅』，它們將永遠不會離開，但很遺憾當時坐在這裡（白宮）的人不明白這一點。不過，這些企業現在回來了，因為我現在說了。雖然晚了大約40年，但它們正在回來。」

川普表示，現在好幾家全球最大晶片製造商都正在美國投資，其中一例投資了3,000億美元、另一例為5,000億美元，還有一例為2,000億美元，這些投資將使美國未來在晶片市場擁有非常龐大的市占率。

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