快訊

關稅大幅調降？川普發文喊開放市場：對大陸80%關稅似乎很合理

母親節將至…蔡康永為這事向S媽道謝 「公開小S對話」網看哭

暗示晶片關稅？川普嘆：若課50或100%關稅「就不會跑去台灣」

印度傳提議削減三分之二關稅差距 爭取與川普達成貿易協議

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
印度已提議把與美國的關稅差距從目前的近13%降至4%以下，期能使川普總統免除對印度調升關稅。路透
印度已提議把與美國的關稅差距從目前的近13%降至4%以下，期能使川普總統免除對印度調升關稅。路透

消息人士說，印度已提議把與美國關稅差距從目前的近13%降至4%以下，意味著兩國所有產品的平均關稅差距將減少9個百分點，期能使川普總統免除對印度調升「當前和潛在」的關稅。

美國是印度最大的貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額約1,290億美元。目前印度對美國享有貿易順差，金額為457億美元。上月川普宣布暫停對全球貿易夥伴徵收對等關稅90天，包括對印度徵收的26%關稅在內，並利用這段期間與包括印度在內的其他國家談判貿易協議。

川普8日宣布與英國達成首樁「突破性協議」。這項協議降低了英國對美國商品的平均關稅，但保留了華府對英國商品徵收的10%基本關稅，這可能成為華府與其他貿易夥伴貿易談判的範本。

路透引述印度政府官員報導，繼英國之後，印度和日本是接下來兩個即將與美國達成協議的國家。 但印度希望完全免除出口關稅的期望，與美英達成的協議相矛盾。官員表示，為使協議對華府更具吸引力，印度已提出放寬對幾種高價值美國出口產品的出口管制，包括飛機及其零件、豪華車和電動車、電信設備等。

印度官員說，為達成此目標，新德里已提議將正在談判中第一階段協議的60%產品關稅降至零。官員並表示，印度已對近90%美國進口商品提供優惠待遇，包括降低關稅。除關稅外，印度還要求美國在人工智慧、電信、生技、製藥和半導體等關鍵技術領域給予其與英國、澳洲和日本等美國盟友的同等待遇。

印度官員說，印度代表團可能在本月稍後訪問美國，以推動談判進程。他還表示，印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）也可能訪美。

印度 川普 美國 關稅

延伸閱讀

「晶片被台灣偷走」川普喊當年就該課50～100％關稅！網嗆：快點課滿

新教宗「良14世」首位美籍教宗 川普：我國莫大榮耀

紀念二戰勝利 普亭下令停火3天 烏克蘭罕見平靜

WSJ：北京以芬太尼釋善意 重啟談判

相關新聞

暗示晶片關稅？川普嘆：若課50或100%關稅「就不會跑去台灣」

美國總統川普8日在白宮橢圓形辦公室舉行記者會，宣布與英國達成貿易協議，同時也提到全球都關注的晶片關稅議題。他不只批評過去...

關稅大幅調降？川普發文喊開放市場：對大陸80%關稅似乎很合理

美國總統川普9日在自家社群平台Truth Social發布兩則貼文，他先表示中國大陸應該對美國開放市場，隨後又說對中關稅...

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

大陸副總理何立峰即將啟程赴瑞士，與美國財政部長被森特舉行經貿會談，路透指出，隨著大陸的貿易夥伴開始與美國談判，大陸官員在...

地緣經濟學成必讀新顯學！川普2.0時代求存自保5點須知

美國總統川普關稅炮火四射，不僅讓世界各國政治人物雞飛狗跳、震撼全球股匯債市，還觸動當代思潮轉變。為理解並因應這種新世局，...

提高價格、撤離中國：關稅戰中芭比娃娃躺槍

美泰公司以芭比娃娃（Barbie）、風火輪小車（Hot Wheels）和UNO紙牌遊戲而聞名於世，公司管理層周一（5月6日）表示，必要時對產品進行提價，但沒有具體說明哪些玩具將被調價。首席執行官克雷茲（Ynon Kreiz）強調，公司四成至五成的產品仍將定價在20美元以下。

印度傳提議削減三分之二關稅差距 爭取與川普達成貿易協議

消息人士說，印度已提議把與美國的關稅差距從目前的近13%降至4%以下，意味著兩國所有產品的平均關稅差距將減少9個百分點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。