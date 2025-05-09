傳英美協議將「大陸投資否決權」交由美國 英高官打臉：胡說八道

針對「每日電訊報」報導英國首相施凱爾已將中國投資否決權交予美國一事，英國財政部首席秘書瓊斯出面澄清，表示該報導「完全是胡說八道」。

在接受泰晤士廣播專訪時，瓊斯否認英美貿易協議中包含類似條款。他表示：「每日電訊報頭版這篇報導完全是胡扯。我不太清楚這項消息從何而來，這可能是保守黨方面的抨擊。」「我們甚至尚未公布所有協議文件，不知道他們是根據什麼做出這種結論。」

他強調：「我可以非常肯定地說，這份貿易協議根本沒有什麼所謂的中國投資否決權。」

不過，根據白宮對協議內容的說明，雙方確實有意加強在經濟安全領域的合作，包括就第三國的非市場政策進行協調應對。

據了解，相關規定主要針對英國出口至美國的部分，並不涵蓋英國整體經濟，目的在於防堵英國成為繞過美方對中國等國所設貿易與安全限制的管道。

每日電訊報引述政府消息人士指出，華府將得以對中國大陸企業收購英國關鍵基礎設施表達關切。該報解讀，這「在某種程度上形同賦予美方對重大中資案的否決權」。