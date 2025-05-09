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又改變主意了？川普傳考慮提高富人稅率

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普又重新考慮提高最高所得稅率的提案，可能適用於年收入250萬美元以上的民眾。歐新社
美國總統川普又重新考慮提高最高所得稅率的提案，可能適用於年收入250萬美元以上的民眾。歐新社

美國總統川普兩周前才實質否決對富人加稅的構想，但現在他又重新考慮提高最高所得稅率的提案，可能適用於年收入250萬美元以上的民眾。

英國金融時報（FT）與華爾街日報（WSJ）報導，川普開始和國會共和黨人討論財政方案時，提議對年收入250萬美元以上個人、年收入500萬美元以上家庭所課徵的最高所得稅率，從37%提高到39.6%，也就是回到2017年減稅法案通過前的水準，但適用範圍將縮小，因為今年37%最高所得稅率適用於年收入約62.6萬美元以上的個人、及約75.1萬美元以上的家庭。

不過，這與川普4月23日表態反對提高富人稅率的態度不同，也可能顛覆共和黨幾十年來甚少高收入者加低的傳統。

最高所得稅率愈高，共和黨就愈容易避免大砍聯邦醫療補助（Medicaid）支出、也愈容易調降其他稅項，有助弭平共和黨內對減稅財源的歧見。共和黨也想關閉嘉惠另類資產經理人的「附帶收益」（carried-interest）漏洞，以釋出籌措最新減稅法案財源的空間。

稅務基金會估算，提高最高所得稅率，可能影響15萬-20萬戶家庭，未來十年籌措593億美元收入。

同時，共和黨考慮提高各州與地方稅（SALT）的抵減額，眾議院議長強生表示，共和黨人正在討論提高到3萬美元，高於川普2017年減稅法案的1萬美元，相當於大幅減輕許多民眾的稅務負擔。

不過，共和黨對法案內容的意見依然分歧，許多人反對提高最高所得稅率，另有四人反對提高SALT抵減額上限到3萬美元，因提高後的抵減額還是太低。

川普的2017年減稅法案將於今年底到期，而讓法案內的減稅措施永久化，一直都是川普的優先經濟議程，在他的關稅政策引發經濟動盪後，迫切性更加提高。

川普 關稅

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