美中貿易談判預計10日在瑞士登場 彭博曝美方開出目標

美中經貿高層官員預計10日於瑞士進行會談，彭博新聞9日報導，川普政府正在考慮，作為緩和緊張局勢的舉措，可能大幅削減關稅，此舉將使雙方把4月設定的過高關稅下調，以減輕兩國已經開始感受到的經濟壓力。

知情人士表示，美方已設定將關稅降至60%以下的目標，作為他們認為陸方可能願意跟進的第一步。他們表示，如果預訂2天的討論取得進展，這些削減措施最快可能在下週實施。

知情人士指出，此次會談很可能屬於探索性質，更著重於表達不滿，而非針對彼此之間存在的一長串問題敲定具體解決方案。他們表示，情況仍在變化中，意味著尚不能確定關稅水準將在短期內下降。

前述人士說，美方願望清單上的另一個優先事項則是在多個產業面臨供應中斷之際，確保陸方取消用於製造磁鐵的稀土出口限制。芬太尼問題也取得了進展，知情人士表示，可能很快就會就減少陸方出口芬太尼舉行單獨會談。

將赴瑞士的美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾均拒絕置評。