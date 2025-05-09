紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國大陸關稅 最低50%

《紐約郵報》引述接近談判的不具名消息人士報導稱，川普政府正在考慮將對中國大陸進口商品課徵的145%關稅大幅下調，最快下周生效。

報導指出，美國官員具體討論的是，將美國總統川普對中國大陸商品課徵的懲罰性關稅稅率，下調至50%-54%之間。一位消息人士說， 「他們會在談判期間把對中國的關稅降到50%」。

白宮發言人Kush Desai則回應表示，「一旦做出關稅決定，都將由總統親自宣布，其它一切純屬臆測」。

川普已表示，與中國大陸的談判順利，就可能下調關稅，協議將使兩國受益。