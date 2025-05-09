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若美中會談進行順利 川普：可能考慮調降關稅

中央社／ 華盛頓8日專電
美國總統川普。（路透社）
美國總統川普。（路透社）

美中關稅戰之際，雙方官員週末將在瑞士舉行會談。美國總統川普今天表示，中國很想達成協議，相信這將會是有實質內容的會晤。若美中會談順利，他可能會考慮調降對中國的關稅，目前是145%，「不可能再更高了」。

川普（Donald Trump）今天在白宮舉行記者會，宣布美國和英國達成首個貿易協議。媒體問及，預計何時宣布下一個協議，川普回應表示，「快了，我們有許多協議」。

川普4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂在同月9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加諸的關稅不但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

於此之際，美中雙方本週稍早各自宣布，將於週末在瑞士會面，備受外界關注。

川普說，「我們正運用關稅來創造自身利益」，並重申，中國很想達成協議。他相信，週末的會談將會是有實質內容且友好的會晤。

對於媒體問及，若美中會談順利，是否會考慮調降對中國的關稅？川普說，可能會，「我們要看看情況發展」，目前稅率為145%，「不可能再更高了」。「我們知道它會降下來」。

他還說，自己跟中國國家主席習近平處得很好，「那段關係因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受到嚴重影響」。他期待和中國維持良好關係。

此外，媒體也問及，是否會要求中國協助縮小俄羅斯跟烏克蘭之間的分歧？川普說，「我想會的，我認為這是自然而然的事」。

俄烏戰爭持續超過3年，川普上任後推動雙方停火，但目前俄烏和平協議遲無顯著進展。

川普 關稅

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