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美英貿易協議 川普：英國擴大牛肉等美產品市場准入

中央社／ 華盛頓8日專電

美國總統川普今天宣布與英國達成首個貿易協議，英國將擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等，也會降低對美國產品的非關稅壁壘。另外，美國商務部指出，根據協議，英國汽車製造商每年輸美車輛配額限制為10萬輛，並適用10%的「對等稅率」。

川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室舉行記者會，宣布美英貿易協議相關內容，他說，最終細節正在敲定中，未來幾週內會完成。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也透過電話越洋連線表示，這項「重要的」協議將促進兩國貿易，是汽車製造、鋼鋁及其他許多重要產業上的重大進展，雖然還可以進一步敲定部分細節，但這已是一個極佳的平台。

川普上任以來狂揮關稅大刀，他4初月宣布，原定生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅。許多國家紛紛把握90天暫緩期與美進行談判，希望降低稅率。

英國是首個與美國達成貿易協議的國家。川普表示，這項協議包括為美國出口產品提供數十億美元的額外市場准入，特別是在農業領域，大幅擴大美牛、乙醇（ethanol）和其他農產品的市場准入；美國化學品、機械及其他工業產品也將獲得新的市場准入。

川普指出，英國還將減少或取消多項對美國產品的非關稅貿易壁壘，並加快美國商品的通關速度。過去英國市場有些封閉，「我認為，這將成為對兩國都非常有利的協議」。

儘管美英達成貿易協議，一同在場的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國仍將維持對英國輸美商品課徵10%的關稅。不過，川普同意，英國可以出口10萬輛汽車到美國，只需負擔10%的關稅。

美國目前針對進口汽車課徵25%關稅。商務部新聞稿指出，根據美英協議，英國汽車製造商每年出口至美國的車輛配額為10萬輛，適用10%的「對等稅率」，超過配額後，稅率將提高至25%。

同時，盧特尼克表示，英國飛機發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）的發動機和飛機零件也將豁免關稅進口。他還透露，英國已同意購買價值100億美元（約新台幣3026億元）的波音飛機，將於今天稍晚宣布消息。

對於媒體問及，徵收10%的關稅是否會成為美國和其他國家貿易協議的範本？川普說，「不會… 10%的範本可能是最低的」。

川普 關稅

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