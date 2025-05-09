若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅
美中即將在周末展開經貿會談，美國總統川普8日表示，如果雙方討論進展順利，他不排除降低145%的對中關稅。
川普8日在白宮橢圓辦公室（Oval Office）與英國首相施凱爾越洋通話，宣布美英簽署貿易協議。
針對美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）擬於本周末與中國大陸的經濟高層代表在瑞士會面，有媒體詢問川普，如果雙方會談順利，是否願意考慮調降對中關稅？川普說，有這個可能性。
川普表示，目前對中關稅已達145%，不可能再更高了，所以我們知道未來會降下來；川普認為，美中兩國會有非常好的關係，他也與中國大陸國家主席習近平相處得很好。
川普表示，美中在本周末的會談會是非常友善的會面，將對兩國有益，並認為中國大陸會比美國得利更多；川普說，根據會談的結果，他也願意在美中會談後與習近平對話。
不過，川普也說，美國無法容忍中國大陸對美國有非常龐大的貿易順差，也希望中國大陸能夠開放市場。
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