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美英簽貿易協議 美商務部長：英國將買100億元波音客機

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國商務部長盧特尼克。（路透）
美國商務部長盧特尼克。（路透）

美國8日與英國簽署貿易協議，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，英國將開放市場，為美國出口業者增加50億美元的機會，同時英國也將購買100億美元的波音客機。

美國總統川普8日在白宮橢圓辦公室（Oval Office）與英國首相施凱爾越洋通話，指美國與英國簽署貿易協議，內容進一步開放美國產品進入英國市場，同時英國也取消許多非關稅障礙、美國產品未來也得以快速通過英國海關。

川普指出，協議的細節將在接下來的數周內完成，英國將開放數十億美元的市場，包括牛肉、酒精等農產品，以及美國化學、機械和其他工業產品。

盧特尼克指出，美國對英國有貿易順差，但基本上兩國是平衡的貿易，指英國對美國開放市場，為美國出口業者增加50億美元的機會，而美國仍將課徵10%的關稅，將為美國增加60億美元收入。

盧特尼克說，英國也將宣布購買100億美元的波音客機。

對英國方面，美國已宣布將課徵25%的進口汽車關稅，盧特尼克表示，美國同意英國每年可以出口10萬台汽車到美國，只須課10％的關稅。

此外，盧特尼克表示，英國出售勞斯萊斯（Rolls-Royce）的飛機引擎給波音公司，美國也同意引擎和相關飛機零件免課關稅。

盧特尼克並指出，根據兩國協議，英國也將國有化鋼鐵業，同時模仿美國的作法，針對他國鋼鐵傾銷課徵關稅。

川普 關稅

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