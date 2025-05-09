川普、施凱爾越洋通話 美英達成貿易協議

美國總統川普八日在白宮橢圓辦公室召開記者會宣布，和英國達成貿易協議。這是他四月二日宣布「解放日」關稅措施以來，與外國談成的第一個貿易協議。

川普八日在白宮橢圓辦公室與英國首相施凱爾越洋通話，指美國與英國簽署貿易協議，內容進一步開放美國產品進入英國市場，同時英國也取消許多非關稅障礙，美國產品未來也可以快速通過英國海關。

英國首相施凱爾八日也在慶祝二戰歐洲戰區勝利日八十周年聲明中，提到英美貿易協議。他說「諸位將在今天稍晚聽到我講述更多相關資訊」。

川普先在自創社群媒體真實社群連發三文寫道，「與英國達成的協議全面且廣泛，將鞏固美英未來多年的關係。其他許多協議也正處於認真嚴肅的談判階段，敬請關注！」

英調降美數位銷售稅

英國最大的對美出口商品汽車，目前被美國徵的關稅為百分之廿五，英國政府說，汽車關稅將大幅降低，輸美鋼鋁關稅降為零。

ＢＢＣ稱，作為交換，英國將取消或調降對亞馬遜等美國大電商徵收的百分之二數位銷售稅，原本在百分之二稅率下，英國每年可望增加八億英鎊（台幣約三二九億元）稅收。

ＢＢＣ說，這項對美國數位服務徵的稅目，二○二○年四月由當時的保守黨政府推出，英國徵數位銷售稅旨在有助讓其市中心的商店街與小型零售商，處於公平的競爭環境，並平息英國國內對Meta、Google及蘋果等外國科技巨擘避稅的強烈反彈。

另外，英國對美國汽車課徵的關稅稅率，也將從現行百分之十大幅調降至百分二點五。目前美國對英國鋼鋁及汽車徵百分之廿五關稅，對英國其他輸美商品徵近百分之十的基準關稅。百分之廿五的稅率已對英國汽車出口造成嚴重影響，而去年英國汽車輸美總值約九十億英鎊（約台幣三七○四億元）。

英國對美國農產品課徵的關稅也調降，但尚不清楚英國會否接受美國的食品標準，例如含有激素的牛肉。英國財政大臣已表明，食品標準將不會納入英美貿易協議。

根據美國貿易代表署統計，英國為美國第五大產品出口國、第二大服務出口國；美國去年出口產品到英國達七九九億美元、從英國進口六八一億美元，美國對英國擁有貿易順差達一一九億美元。

英國央行「英格蘭銀行」總裁貝里樂見該協議，認為「有助降低不確定性」。但ＢＢＣ說，英美貿易協議雖能讓英國汽車業、製藥業鬆一口氣，但可能不會為英國經濟成長帶來顯著影響，洽簽該協議時商討的幾項核心產業，在英國輸美商品的占比中還不到三分之一，總值也不到英國國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之一。

華爾街日報指出，其他國家將藉由研究美英貿易協議來決定在談判時做出多少讓步。理論上，英國獲得的待遇可能最好。

川普在記者會上也說，若美中談判順利，可能降低對華關稅。