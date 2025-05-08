美英達成貿易協議 川普：「解放日」以來第1個公平互惠協議

美國總統川普8日在白宮橢圓辦公室，宣布和英國達成貿易協議。

川普隨後在自創社群媒體真實社群寫道，「今天對美國是不可思議的一天，因為我們達成第一個公平、開放和互惠的貿易協議。這是我們（美國）過去的總統未曾關心的。我們與強大的盟友英國共同達成自（4月2日）『解放日』以來的首個歷史性貿易協議」。

川普還寫道，「作為該協議的一環，美國將藉由10%的關稅來增加60億美元的對外稅收，為我們偉大的牧場主、農民和生產者，增加50億美元的新出口機會，並透過建立『鋁、鋼鐵貿易區』及安全的藥品供應鏈，加強美、英的國家安全。該協議顯示，只要你尊重美國，並提出認真嚴肅的建議，美國就會敞開大門做生意。更多內容即將推出。敬請期待！」