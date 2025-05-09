美英達成全面貿易協議 關稅戰後首例 川普發文「興奮的一天」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
英國首相施凱爾（左）與川普（右）。路透
英國首相施凱爾（左）與川普（右）。路透

美國總統川普8日宣布，美國和英國歷經數周談判後已達成「全面」貿易協議，英國成為白宮上月祭出大規模關稅後，第一個與美國達成協議的國家。

川普在自家社群媒體平台Truth Social表示，8日對美國和英國而言是令人感到「興奮」的一天，美國與英國敲定的協議「既完整又全面」，將鞏固未來多年美英關係。川普說：「基於美英歷史悠久及對彼此忠誠，英國成為美國第一個宣布達成協議的國家，讓我們備感榮幸。許多其他協議目前仍處於積極協商階段，未來也會公諸於世。」

美國上月對大多數從英國進口的商品祭出10%新關稅，英國銷往美國的鋼鐵和鋁也面臨25%關稅。知情官員透露，美英貿易協議將採取「一般條款」協議形式，內容包括削減特定產業關稅，但10%基準關稅可能維持不變，英國則會就該國對美國大型科技公司課徵的數位稅做出讓步。

國際貿易律師布萊特比爾（Tim Brightbill）說：「美國和英國只是同意未來數月將展開協商，以及確認將討論的議題框架。」

美國是英國最大單一貿易夥伴，英國官員曾宣稱美英貿易關係大致平衡。對首相施凱爾而言，英國成為第一個與美國敲定協議的國家是一大勝利，可望為他拒絕嚴厲批評川普及定期與川普通話的外交作法背書。

美英貿易協定是施凱爾一周以來敲定的第二個貿易協議，英國6日也與印度達成貿易協議，這是英國脫離歐盟後達成的這類協議中，規模最大的一個。全球第二大貨櫃航運集團馬士基執行長柯文勝表示，如果美英貿易協議顯露情勢已開始降溫的跡象，這項協議將是一大利多。

川普政府官員也正與日本、越南、印度、歐盟和其他國家舉行協商，美國財政部長貝森特8日前往瑞士，準備與中國大陸官員會面。

川普 關稅

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