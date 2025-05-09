花旗推演美中三種稅率

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

花旗分析師團隊在最新報告中說，美中兩國已陷入雙輸局面，因而有理由讓緊張降溫，前方道路「可能非常狹窄，有容易的部分，也有難關」。

美國財長貝森特與貿易代表葛里爾，周末將和中國副總理何立峰在瑞士會談經貿議題。花旗預測，美國目前對中國大陸輸美產品課徵145%關稅，未來六個月內可能會取消其中一些關稅，以利為更廣泛的協商鋪路。

以下是花旗估算目前美國對陸各類關稅的未來可能走向。芬太尼關稅（稅率20%）：花旗認為，這項關稅相對容易取消。只要中方展現的解決問題行動和誠意被美方接受，取消的機會高。

升級的報復性關稅（稅率91%）：這類關稅是美國與中國當初以牙還牙的報復關稅，花旗看好六個月內會撤回，為雙方談判營造善意。

對等關稅（稅率34%）：花旗判斷這類關稅最難降低或取消，因為美方若調降或大幅豁免對中國加徵的對等關稅，將與川普高喊的製造業復興願景相衝突，而且中國的產業政策也不太可能配合削減美國所要求的非關稅壁壘。這類關稅的發展可能取決於美國和其他國家談出的結果。

花旗預測，美國對中國大陸的整體關稅水準未來6到12個月恐仍高到令人卻步，但會有更多豁免措施出現，促使貿易開始恢復流動，特別是對價格較不敏感的產業。若美國對陸課徵稅率能由目前的100%以上，降至20%至25%左右，美中雙邊貿易關係才能持久，但也提醒投資人，美方的「目的是為達到貿易新平衡的談判，可能會拖到美國期中選舉」。

川普 關稅

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