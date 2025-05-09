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花旗分析師：美方對陸34%對等關稅 最難取消、降低

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導
花旗研判，美國目前對大陸商品共分三大類關稅，其中34%的對等關稅最難以降低或取消。
花旗研判，美國目前對大陸商品共分三大類關稅，其中34%的對等關稅最難以降低或取消。

花旗分析師團隊在最新的分析報告中說，將在本周末進行經貿會談的美中兩國已陷入雙輸局面，有理由讓緊張降溫，前方道路「可能非常狹窄，有容易的部分，也有難關」。

美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾，周末將和中國大陸副總理何立峰在瑞士會談經貿議題。花旗指出，美國目前對中國大陸輸美產品課徵百分之一四五關稅，未來六個月內可能會取消其中一些關稅，以利為更廣泛的協商鋪路。

美國目前對大陸商品大致有三類關稅，其中因芬太尼問題課徵的百分之廿關稅，花旗認為這項關稅相對容易取消，只要中方展現解決問題行動和誠意被美方接受，取消機會很高。

其次，是雙方以牙還牙的報復性關稅達百分之九十一，花旗看好六個月內會撤回，為雙方談判營造善意。

最後，是百分之卅四對等關稅，花旗判斷這類關稅最難降低或取消，因為美方若調降或大幅豁免大陸對等關稅，將與川普總統高喊的製造業復興願景衝突，而且大陸產業政策也不太可能配合削減美國所要求的非關稅壁壘。

這類關稅發展，可能取決於美國和其他國家談出的結果。

花旗預測，美國對大陸的整體關稅水準未來六到十二個月可能仍高到令人卻步，但會有更多豁免措施出現，促使貿易開始恢復流動，特別是對價格較不敏感的產業。

川普 關稅

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