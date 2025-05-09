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大陸製嬰兒車、安全汽座 美擬豁免145%關稅

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國的兒童汽車安全座椅及嬰兒車有九成由中國製造進口，國會議員關心高額關稅會墊高育兒成本。（美聯社）
美國的兒童汽車安全座椅及嬰兒車有九成由中國製造進口，國會議員關心高額關稅會墊高育兒成本。（美聯社）

美國財政部長貝森特七日表示，川普政府考慮，免除中國大陸製造兒童汽車安全座椅、嬰兒車、嬰兒床等兒童必備品高達百分之一四五的關稅

路透報導，麻州非裔民主黨眾議員普瑞斯利在眾院金融服務委員會聽證會上表示，每年逾三百五十萬嬰兒出生，幾乎所有嬰兒車都是大陸製造，「育兒成本逐漸增加」。

貝森特答詢時表示，考慮豁免大陸製嬰兒用品的高關稅。普瑞斯利回應說：「美國家庭身受其害，給我一個明確的答案。」

二○一八年，川普曾免除部分大陸產品百分之廿五關稅，包括自行車安全帽和兒童安全用品。

今日美國報報導，川普總統七日證實，他正在考慮這項提議，但對於豁免太多大陸產品關稅有些猶豫。川普在橢圓辦公室被記者問到嬰兒產品豁免關稅時表示，「我會考慮，我不知道。我想讓它變得簡單、美好」。川普也說，他不希望太多產品豁免關稅，以免造成混亂。

嬰兒用品品牌「葛雷克」（Graco）母公司「諾威品牌」執行長彼得森上周表示，美國約百分之九十七的嬰兒推車和百分之八十七的嬰兒汽座來自大陸，關稅導致該公司進口嬰兒用品漲價約百分之廿。

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