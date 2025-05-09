快訊

新教宗「良14世」聖伯多祿大教堂陽台亮相 史上首位美國籍教宗

聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街日報：北京以芬太尼釋善意 重啟談判

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華爾街日報報導，美國總統川普上任初期以芬太尼為由對中國加徵百分之廿關稅，當時北京誤判華府意圖而拒絕對話。如今美中陷入關稅戰，北京四月回頭以芬太尼問題向華府釋出善意，成為重啟兩國談判的契機。

消息人士透露，中方於四月下旬向川普政府遞交詢問清單，要求美方釐清希望中方如何打擊芬太尼製造原料的非法販運，白宮回覆一份具體建議清單。

美國財政部長貝森特與中國大陸副總理何立峰本周末將在瑞士會晤，針對美中貿易緊張進行磋商。知情人士透露，這次會面是貝森特四日出席加州比佛利山莊一場私人活動後敲定，當時他主要目的是與亞洲國家達成貿易協議，還特別讚賞印尼的提案。

至於如何緩解緊張局勢，一名官員透露，部分白宮內部人士希望會談能成為結束貿易僵局契機，但目前不清楚這個立場是否在川普團隊中受到廣泛支持。

華爾街日報指出，芬太尼議題與川普對大陸徵收部分關稅直接相關，但並非全部。川普第二任期初期，以大陸未能積極阻止芬太尼流入美國為由，對大陸商品加徵百分之廿關稅。北京當時拒絕對話，認為美方只是藉芬太尼作為對中發動貿易攻勢的藉口。

事後證實，習近平領導層對此判斷失誤。美中隨後相互提高關稅，川普最後將大陸商品關稅提高至百分之一四五。

川普 芬太尼 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅第一國！美國與英國簽署貿易協議

豐田財測估新年度淨利驟減35% 川普關稅政策成重擔

與英貿易協定是障眼法？經濟專家狠批川普「脫離現實」：製造亂象

川普宣布英美達成貿易協議 英國產業憂喜參半

相關新聞

川普對等關稅第一國！美國與英國簽署貿易協議

美國總統川普8日宣布與英國簽署貿易協議，這也是川普宣布對等關稅政策後，首度與其他國家達成協議。

「美國黃金時代來臨！」川普證實今晚有大事 美英將簽貿易協議

美國總統川普8日在自創社群媒體真實社群寫道，「（即將）與英國達成的協議全面且廣泛，將鞏固美、英未來多年的關係。由於我們擁...

提高價格、撤離中國：關稅戰中芭比娃娃躺槍

美泰公司以芭比娃娃（Barbie）、風火輪小車（Hot Wheels）和UNO紙牌遊戲而聞名於世，公司管理層周一（5月6日）表示，必要時對產品進行提價，但沒有具體說明哪些玩具將被調價。首席執行官克雷茲（Ynon Kreiz）強調，公司四成至五成的產品仍將定價在20美元以下。

華爾街日報：北京以芬太尼釋善意 重啟談判

華爾街日報報導，美國總統川普上任初期以芬太尼為由對中國加徵百分之廿關稅，當時北京誤判華府意圖而拒絕對話。如今美中陷入關稅...

花旗分析師：美方對陸34%對等關稅 最難取消、降低

花旗分析師團隊在最新的分析報告中說，將在本周末進行經貿會談的美中兩國已陷入雙輸局面，有理由讓緊張降溫，前方道路「可能非常...

大陸製嬰兒車、安全汽座 美擬豁免145%關稅

美國財政部長貝森特七日表示，川普政府考慮，免除中國大陸製造兒童汽車安全座椅、嬰兒車、嬰兒床等兒童必備品高達百分之一四五的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。