華爾街日報：北京以芬太尼釋善意 重啟談判

華爾街日報報導，美國總統川普上任初期以芬太尼為由對中國加徵百分之廿關稅，當時北京誤判華府意圖而拒絕對話。如今美中陷入關稅戰，北京四月回頭以芬太尼問題向華府釋出善意，成為重啟兩國談判的契機。

消息人士透露，中方於四月下旬向川普政府遞交詢問清單，要求美方釐清希望中方如何打擊芬太尼製造原料的非法販運，白宮回覆一份具體建議清單。

美國財政部長貝森特與中國大陸副總理何立峰本周末將在瑞士會晤，針對美中貿易緊張進行磋商。知情人士透露，這次會面是貝森特四日出席加州比佛利山莊一場私人活動後敲定，當時他主要目的是與亞洲國家達成貿易協議，還特別讚賞印尼的提案。

至於如何緩解緊張局勢，一名官員透露，部分白宮內部人士希望會談能成為結束貿易僵局契機，但目前不清楚這個立場是否在川普團隊中受到廣泛支持。

華爾街日報指出，芬太尼議題與川普對大陸徵收部分關稅直接相關，但並非全部。川普第二任期初期，以大陸未能積極阻止芬太尼流入美國為由，對大陸商品加徵百分之廿關稅。北京當時拒絕對話，認為美方只是藉芬太尼作為對中發動貿易攻勢的藉口。

事後證實，習近平領導層對此判斷失誤。美中隨後相互提高關稅，川普最後將大陸商品關稅提高至百分之一四五。