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美中關稅破冰會談 誰先聯繫成羅生門

聯合報／ 記者陳熙文、記者陳湘瑾／綜合報導
美中即將於周末展開破冰會談，但雙方誰先主動聯繫促成此次會面，成為各說各話的羅生門。美聯社
美中即將於周末展開破冰會談，但雙方誰先主動聯繫促成此次會面，成為各說各話的羅生門。美聯社

美中即將在周末展開破冰會談，美國總統川普七日仍表示，不願先降關稅來換取談判空間。至於美中之間是誰先聯繫促成會面，成為羅生門；美國副總統范斯七日指出，是中國大陸主動聯繫。大陸駐美大使館強調，會談是應美方請求舉行，如果美方真想通過對話談判解決問題就應停止威脅施壓。

川普政府六日公布，美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾將於十一日與中國大陸經貿代表會面，被視為是美中貿易戰的破冰之旅。

川普七日出席美國駐北京大使裴度的宣誓儀式，川普說，他交到裴度手上的是對美國來說最複雜、最有影響力的外交關係，時機點非常巧合；他也請裴度到大陸時，與大陸國家主席習近平打招呼。

至於大陸外交部發言人林劍稱，如果美方真想通過對話談判解決問題，就應停止威脅施壓。有媒體詢問川普是否願意讓步，撤回大陸商品的百分之一四五關稅讓大陸回到談判桌，川普回答「不會」。

有媒體指大陸稱是美國主動聯繫，希望對話，川普對此表現出遲疑的態度，強調中方應該回去重讀他們的紀錄文件。范斯表示，是中國大陸主動聯繫美方，美方當然願意和他們坐下來談。

針對美方仍表示在與大陸開始談判前不會降低關稅，並且暗示並非美方主動提出的談判，大陸駐美使館發言人說，美方近期通過多種管道主動向陸方傳遞信息，希望就關稅等問題與陸方談起來。大陸是在對美方信息進行了認真評估後，決定同意與美方進行接觸。「會談是應美方請求舉行的」。

大陸商務部發言人何亞東指出，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，拿出談的誠意，拿出行動，與大陸相向而行。

貝森特七日出席聯邦眾議院財經事務委員會的公聽會表示，美中雙方於十日才會展開談話，兩國會不會達成協議，最後會由川普做決定。

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