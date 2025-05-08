「美國黃金時代來臨！」川普證實今晚有大事 美英將簽貿易協議

美國總統川普8日在自創社群媒體真實社群寫道，「（即將）與英國達成的協議全面且廣泛，將鞏固美、英未來多年的關係。由於我們擁有長期的共同歷史和忠誠，因此我們很榮幸將英國作為我們第1個宣布（達成新貿易協議的國家）」。

川普前述發文也提到，「其他許多（新的貿易協議）也正處於認真嚴肅的談判階段，敬請關注！」

川普還寫道，「對美、英來說，這應是1個非常重要且令人興奮的日子。上午10時將在白宮橢圓辦公室舉行記者會。謝謝各位！」

川普最後不忘強調，「美國的黃金時代即將來臨！」