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美中關稅談判將啟有共識？外媒分析：有懸念且時程更長

中央社／ 台北8日電
美中雙方的代表分別為美國財政部長貝森特（Scott Bessent），以及大陸國務院副總理何立峰。（路透社）
美中雙方的代表分別為美國財政部長貝森特（Scott Bessent），以及大陸國務院副總理何立峰。（路透社）

美中將於10日在瑞士展開貿易談判，外界關注這次談判能否緩解雙邊的緊張關係。分析認為，7年前的貿易談判耗時達1年8個月，這次由於雙邊均否認先行讓步，因此普遍認為談判的時程將會更久。

關稅戰開打至今超過1個月，美中雙方終於將在5月10日於瑞士開始談判，據目前的公開資訊，美中雙方的代表分別為美國財政部長貝森特（Scott Bessent），以及大陸國務院副總理何立峰。

日經中文網報導，促使中美兩國開始磋商的背景，是超過100%的高額關稅對企業和消費者造成的衝擊日益嚴峻。同時，美國需要被大陸列入出口管制物的稀土，在大陸而言，不但要確保大豆穩定進口，也需要緩解因保護大陸本國產業以及進口成本上升，為企業造成的沉重負擔。

然而雙方的談判是否能順利推動，並就停止貿易戰達成一致共識，仍然有些懸念。

報導分析認為，7年前的貿易戰，雙方談判耗時達1年8個月，而這一次兩國各自面臨的問題、國際情勢都比上一次更加複雜，而且雙方都不願先讓步，因此普遍認為談判的時程將會更久。

報導指出，大陸商務部強調「不會犧牲原則立場、國際公平正義，以尋求達成任何協議」。美國財政部長貝森特日前則說，除了大陸之外，還正跟17個國家進行談判。

關稅戰的壓力增加，大陸的各項經濟數據也陸續反映。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，受到關稅影響，今年大陸的經濟成長率將下修1.3個百分點，下修幅度較美國的0.4個百分點更多。

此外，大陸國家統計局日前發布4月的製造業採購經理人指數（PMI）為49.0%，低於榮枯線，落入緊縮區間，反映受對等關稅影響，不確定性上升，企業開始減少生產和接單。

川普 關稅

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