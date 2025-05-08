Pimco投資長：別誤判關稅風險「美衰退可能性是近年最高」

品浩（Pimco）投資長艾達信（Dan Ivascyn）接受英國《金融時報》訪問時警告，投資人低估川普重啟高關稅的決心，如今美國經濟出現衰退的機率已達到近幾年來最高。

艾達信在米爾肯研究所（Milken Institute）全球會議席間受訪說：「要相信川普。他對關稅深信不疑。」

他說，這些關稅可能讓美國陷入「更偏向停滯性通膨的局面，在經濟放緩同時物價卻更高」。他說：「我們很可能會陷入衰退。發生的機率已來到這幾年來最高。」

艾達信認為，雖然最終關稅稅率可能低於目前市場預期，但須密切觀察川普政府如何根據市場反應和政策環境調整施政步調。

他表示，Pimco仍偏好抵押貸款這類「高品質資產」，並指出美國家庭資產負債表目前「非常穩健」。Pimco過去兩個月小幅提高對美國公債的配置，主要集中在短期債券。

不過他也強調，考量到美國財政赤字難以有效改善，加上新關稅措施，未來整體物價水準恐怕還會走高。

他說：「在這種情況下，尋找其他高品質市場來分散投資，會是較為審慎和合理的做法。」