美中關稅會如何發展？花旗這麼看這三種關稅的可能走向

花旗（Citi）分析師團隊在最新的分析報告中說，將在本周末進行經貿會談的美中兩國，已陷入雙輸的局面，因而有理由讓緊張降溫，前方道路「可能非常狹窄，有容易的部分，也有難關」。

美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾，周末將和中國大陸副總理何立峰在瑞士會談經貿議題。花旗指出，美國目前對中國大陸輸美產品課徵145%關稅，未來六個月內可能會取消其中一些關稅，以利為更廣泛的協商鋪路。以下是花旗估算目前美國對陸各類關稅的未來可能走向：

吩坦尼關稅（20%）：

花旗認為，這項關稅相對容易取消。只要中方展現的解決問題行動和誠意被美方接受，取消的機會高。

升級的報復性關稅（91%）：

這類關稅是美國與中國大陸當初以牙還牙的報復關稅，花旗看好六個月內會撤回，為雙方談判營造善意。

對等關稅（34%）：

花旗判斷這類關稅最難降低或取消，因為美方若調降或大幅豁免對中國大陸加徵的對等關稅，將與總統川普高喊的製造業復興願景相衝突，而且中國大陸的產業政策也不太可能配合削減美國所要求的非關稅壁壘。這類關稅的發展可能取決於美國和其他國家談出的結果。

花旗預測，美國對中國大陸的整體關稅水準恐未來6到12個月仍然高到令人卻步，但會有更多豁免措施出現，促使貿易開始恢復流動，特別是對價格較不敏感的產業。

花旗分析師說，若美國對陸課徵稅率能由目前的100%以上，降至20%至25%左右，美中雙邊貿易關係才能持久，但也提醒投資人，美方的「目的是為達到貿易新平衡的談判，可能會拖到美國期中選舉」。

川普政府貿易談判主將、財政部長貝森特發表示，他期待「富有成果的談判」，「我們致力國際經濟體系的再平衡，以期更符合美國的利益」。