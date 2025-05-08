美中重啟貿易談判的破冰關鍵？面子之爭曝後續艱難

美中貿易談判一度陷入僵局，在互徵高額關稅後，兩國幾乎斷絕高層對話。這場僵局能出現轉機，全因意外議題芬太尼（fentanyl）。美方要求中方加強打擊芬太尼化學原料走私，使雙邊重新展開接觸，為後續的貿易談判鋪路。

但美中連對誰先發起會談都無法達成意見一致。中國的說法是，美國近期透過多種管道主動向中方傳遞訊息，希望關稅問題與中方談起來，重申會談是應美方請求舉行。川普則對美方主動要求會談的說法嗤之以鼻：「他們說我們發起的？他們該回去查清楚記錄」。野村證券首席中國經濟學家Ting Lu因此指出，對於真正談成削減關稅的速度，市場應降低預期。

北京4月底向川普政府遞交問題清單，詢問美方究竟希望中方如何處理芬太尼原料的非法流通。白宮回應建議清單，包括要求北京嚴懲涉案人員。北京的回應釋出合作意願，也打開了與華府對話的窗口。

根據美媒，中國公安部部長王小洪曾私下表示，希望能與美方官員直接會面，甚至不排除赴美或在第三國舉行會談。這樣的訊號讓白宮開始重新評估與中國對話的可能性，也成為本屆川普政府任內，雙邊高層首次重啟貿易談判的契機。

因此，美國財長貝森特與貿易代表葛里爾近日與中國副總理何立峰達成會晤的共識。何立峰原本就排定周五到下周一間赴瑞士，會順勢將這場會談納入行程。他接下來還會訪問法國，展開對歐洲的外交工作。

這場會晤也與美國內部動態有關。貝森特日前在加州比佛利山一場私下活動中提到，他的首要任務之一就是與亞洲國家談判新的貿易協定。美國商務部長盧特尼克最近受訪則提到，貝森特計劃與直接與中國打交道，而他將專注其他國家。

川普周三參加新任駐華大使裴度的宣誓就職典禮，被問及對即將展開的會談有何期待時回應：「我們會拭目以待。」他強調不願意為了談判而調降關稅。目前不清楚自稱是中國觀察家的裴度是否前往瑞士參加會談。但川普貿易顧問納瓦羅確定不參加。