首個拿下川普協議是這國？紐時：美國將宣布「與英國達成協議」
美國總統川普7日晚間在自家平台「真實社群」發文，預告美東時間8日上午10時將在白宮舉行記者會，宣布與一個備受敬重的大國達成貿易協議。紐約時報引述消息人士指出，將與美國達成協議的國家就是英國。若消息屬實，這將是川普祭出大規模關稅並與多國展開談判後，首次拍板的貿易協議。
紐時引述3名消息人士透露，美國將與英國達成一項貿易協議，相關規畫正在進行中。
不過，目前白宮發言人和英國大使館發言人皆未回應置評。
具體協議內容目前尚不清楚，但雙方曾討論降低英國對美國汽車與農產品的關稅，並取消英方對美國科技公司的數位稅。不過目前仍不確定協議是否已正式定案，還是僅宣布一項談判框架，後續數月將繼續磋商。
紐時指出，有別於其他國家，英國並未被納入較高額的對等關稅名單，不過仍受到10%全面關稅的影響，另外還有川普針對外國鋼鐵、鋁與汽車所加徵的25%關稅。
對英國首相施凱爾而言，該協議將是他積極經營與川普關係的成果證明。施凱爾於2月造訪白宮時，帶來查理三世的國宴邀請函，盼促成川普第二次國是訪問。
川普政府目前似乎也接近與印度、以色列達成協議，並持續與南韓、日本、越南等國談判中。
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