川普預告今宣布和某國達成貿易協議 美股期指由跌翻漲
美國總統川普表示，他將在周四舉行記者會宣布重大貿易協議，激勵周四美股期指翻漲。
川普在 Truth Social 上發文透露這消息後，美股期指轉而上漲0.4%，川普並未說明談判對象是哪個國家，也未透露協議內容或範圍。亞洲股市開盤後走勢震盪，因聯準會（Fed）重申不急於降息。
川普發文後，標普500和那斯達克100期指雙雙走高，那斯達克100期指上漲0.6%。
投資人仍保持謹慎，Fed主席鮑爾一面淡化對美國經濟疑慮，另一面也警告失業率上升和通膨加劇的風險升高。
川普周三較早表示，他不願意為了促成與北京進行更實質的貿易談判，而先一步調降對中國大陸的關稅。
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