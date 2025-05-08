川普預告將簽第一個貿易協議 未透露哪個國家
美國總統川普美東時間7日晚間在社群網路「真實社群」（Truth Social）上預告，將在8日上午10時在舉行記者會，宣布與某受尊重的大國代表簽署重大貿易協議，將成為美國關稅政策之後第一個與美國簽署貿易協議的國家，不過川普並未指明是哪一個國家。
川普6日則表示，印度已經願意給予美國零關稅。
川普近日宣稱，他在本周會有重大宣布，內容未必與貿易有關，但川普並未透露細節；川普政府6日則公布，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於8日前往瑞士，並在10日、11日，連續兩天與中國大陸的經貿高層代表會面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言