川普預告將簽第一個貿易協議 未透露哪個國家

美國總統川普美東時間7日晚間在社群網路「真實社群」（Truth Social）上預告，將在8日上午10時在舉行記者會，宣布與某受尊重的大國代表簽署重大貿易協議，將成為美國關稅政策之後第一個與美國簽署貿易協議的國家，不過川普並未指明是哪一個國家。

川普6日則表示，印度已經願意給予美國零關稅。

川普近日宣稱，他在本周會有重大宣布，內容未必與貿易有關，但川普並未透露細節；川普政府6日則公布，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於8日前往瑞士，並在10日、11日，連續兩天與中國大陸的經貿高層代表會面。