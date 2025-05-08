陸面對中美貿易戰比7年前強硬？史丹佛學者許成鋼分析「3原因」

相比2018年美國總統川普開啟中美貿易戰時，為何中國大陸這次面對美國的態度更為強硬？美國史丹佛大學中國經濟與制度中心資深研究員許成鋼分析3個原因，一方面，川普這次貿易戰，中國只是其中一部分；另外，川普以正面訊號誘使中國和談，讓後者有機會採取強硬姿態；還有，中國現在已經沒有技術官僚能從經濟學的角度為中國計算、意識到談判在經濟上會更合算。

許成鋼4日參與《紐約時報》專欄作家袁莉主持的《不明白播客》直播訪問，分析川普關稅新政，和中美貿易戰將如何影響中國接下來的經濟走向，又如何影響普通人的切身感受。

許成鋼首先提到，川普發起的這波關稅戰，並不是專門針對中國，因為川普將貿易逆差直接和美國喪失工業的問題掛鉤，認為「任何國家一旦和美國存在貿易逆差，這個國家就是占了美國便宜」，因此想用關稅扭轉情況。許成鋼坦言，川普的做法是超出意料的，「這盤大棋如此魯莽的做法，嚴重違反經濟學常識。」

但許也分析，當中國只是這場全面貿易戰的一部分，反而給了中共重要機會，和美國這次全面貿易戰的其他對手訴諸合作，雖然所有發達國家都非常警惕中國的傾銷，但是，當貿易戰壓力很重，就增加了中共利用這個機會來解脫自己的機會。像是德國近期提到要準備相當大規模在中國大陸投資，包括電動汽車的製造領域，德國車企要利用大陸已經發展的產業鏈來造車。

許成鋼指出，許多國家是從地緣政治的角度審視中國問題，而沒有真正從中國是共產極權制的角度去認識，因為這個制度帶來的威脅，是超過現在表面上看到的，「如果能認識到這是共產極權制度，當初就不應該在貿易上跟中國變得關係這麼深，在貿易上如此依賴中國產業鏈。」

而外界認為，比起川普上一任期的中美貿易戰，中國這次面對美國的態度特別強硬，許成鋼說明，這一方面是極權主義政權的態度從來都是強硬的，包括北韓的經濟力量很弱，但從來都是最強硬的；另一方面，川普這次發起全面貿易戰，但不斷強調跟大陸國家主席習近平的關係很好，以此引誘中國和談，也讓中國抓住機會表現更強硬的態度，以此和其他美國的盟友談。

許成鋼也提醒，當時中國的一些技術官僚仍然在發揮一些作用，像是7年前赴美談判、時任大陸國務院副總理的劉鶴，他能從經濟學的角度為中國計算，意識到「和談」會比「硬槓」在經濟上會更合算。