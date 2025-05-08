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批准馬斯克Starlink換降低關稅！華郵曝川普政府施壓 這國急簽10年約

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為美國總統川普（圖左）去年11月勝選後參加馬斯克（圖右）SpaceX星艦火箭發射。路透
圖為美國總統川普（圖左）去年11月勝選後參加馬斯克（圖右）SpaceX星艦火箭發射。路透

華盛頓郵報報導，根據美國國務院公開文件，川普政府曾經向被徵收高額對等關稅的國家施壓，要求引入世界首富馬斯克旗下SpaceX的衛星網路服務Starlink，以利達成關稅協議。

華郵引述國務院給賴索托的文件寫道，「期許賴索托政府在與美國進行貿易談判的過程中，能批准通過Starlink進入市場，顯示歡迎美國企業的善意與決心」。

賴索托遭川普政府開徵50%對等關稅後，不到兩周內便與Starlink進行會議，隨後簽下長達10年的營運協議。

賴索托並非唯一受到施壓的國家。Starlink在3月與2家印度供應商簽訂分銷協議。2名知情人士透露，印度政府急於批准Starlink是認為這樣有利於和川普政府達成關稅協議。

此外，Starlink還和索馬利亞、剛果、孟加拉、巴基斯坦與越南達成部分協議；目前正在接觸柬埔寨、馬利與吉布地等政府，並得到國務院支持。

華郵指出，文件中並未表明川普政府以降低關稅要求他國給予Starlink特權，但暗示川普指示國務院促使其他國家批准Starlink。

國務院聲明回應：「Starlink是為偏遠地區提供網路的遊戲規則改變者」，並補充，「任何愛國的美國人都應該支持美國企業成功，而不是中國競爭者」。

美國創新基金會研究員斯瓦特勞勃（Evan Swarztraube）認為，如果不是馬斯克，美國政府支持本土企業進軍海外應該不會有太大爭議。他指出，「在衛星通訊領域，美國和中國之間的競爭日益激烈，像Starlink這樣的美國企業進軍，具有重大的戰略價值。」

華府智庫國際發展中心研究員穆爾（W. Gyude Moore）提到，確實越來越多非洲國家在川普政府之後批准Starlink，「但當地官員恐怕很難區分是美國政府要求，還是馬斯克的請求」。

SpaceX 川普 關稅 馬斯克

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