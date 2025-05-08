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川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

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川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國總統對中國強硬表態，不會為談判而先先降關稅，美中貿易談判要提黎智英。歐新社
國總統對中國強硬表態，不會為談判而先先降關稅，美中貿易談判要提黎智英。歐新社

美國總統川普周三強硬表態，說他不願意為了能與北京進行更多的實質性經貿談判而率先降低對中國大陸的關稅

川普被一位記者問及他是否願意撤回對中國商品加徵的145%關稅，使全球第二大經濟體回到談判桌時回答：「不。」

川普是在美國新任駐華大使裴度（David Perdue）的宣誓就職儀式上做此表態。周二華盛頓和北京宣布，美國財長貝森特和貿易代表葛里爾周末將在瑞士與中國國務院副總理何立峰會晤，並啟動兩國之間的貿易談判。

川普的強硬態度凸顯出美中在貿易問題上的巨大分歧以及兩國就降低關稅達成可能協議所面臨的艱難險阻。

川普還否認是美國主動提出要與中國進行此次貿易談判，稱這麼說的人「應該回去研究下他們的檔案」。

中國外交部發言人林劍此前在記者會上說：「美方近期不斷表示希望同中方進行談判。這次會談是應美方請求舉行。」

川普周三也再次聲稱，美國先前每年在對華貿易中「損失1兆美元」，「現在沒有任何損失了」。

川普日前曾表示，他願意「在某個時候」降低對中國商品加徵的關稅。但他周二又說，斷了和中國的貿易美國「不會有任何損失」，聲稱中國船隻「正在太平洋上調頭」。他還表示，美國消費者支持他將製造業帶回美國的努力，會願意接受更高的價格和更少的選擇。但民調顯示，大多數美國成年人不贊成川普處理關稅和經濟問題的方式。

另外，川普在回答記者關於是可能豁免某些商品關稅的問題時說：「我不希望搞那麼多豁免，最後沒人清楚關稅是多少。」他又補充：「我會考慮這事，我不知道。我們必須讓這件事非常簡單，不過我會看一看。」

周三稍晚，川普接受Hugh Hewitt的電台訪問時表示，會在與中國的貿易談判中將香港傳媒大亨黎智英「作為談判的一部分」。他說無法預測美中是否能處得來，「要取決於中國是否公平對待我們」。

川普 關稅

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