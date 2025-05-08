美中周末破冰會談 貝森特：大陸不該被視為發展中國家

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。記者陳熙文／攝影
美國財政部長貝森特。記者陳熙文／攝影

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7日表示，美中經貿會談將於10日展開，他也再度表示，中國大陸作為世界第二大經濟體，不該再被視為「發展中國家」。

貝森特7日出席聯邦眾議院財經事務委員會的公聽會，他在會中不願透露貿易談判的細節，認為那有害於美國人民的利益；貝森特指出，美國正全速與18個重要的貿易夥伴談判，未來會先達成原則上的共識，之後才會形成貿易協議。

不過，貝森特認為，一旦美國與其他國家達成共識，他預期各國就會遵守這些共識。

至於貝森特和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）擬於本周末與中國大陸的經濟高層代表在瑞士會面，貝森特說，雙方於10日才會展開談話，兩國會不會達成協議，最後會由美國總統川普做決定。

貝森特指出，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）不會參加本次會談。

貝森特也在公聽會中再度表示，是時候中國大陸從「發展中國家」（developing country）的狀態畢業了，指中國大陸作為世界第二大經濟體，不該再被視為發展中國家。

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